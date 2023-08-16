برنامج تدريبي عن تكنولوجيا «البلوك تشين» لتحسين كفاءة موظفي الحكومة بكفر الشيخ

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير التابعة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، البرنامج التدريبي «تحسين كفاءة وفعالية القطاع الحكومي باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين block chain»، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، للارتقاء بمنظومة التدريب وبناء القدرات بالمحافظة وفق خطط واستراتيجيات يقوم على تنفيذها مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي للمحافظة، لمواكبة تطلعات القيادة السياسية والرؤى الطموحة للحكومة في مجال بناء وتطوير رأس المال البشري بالجهاز الإداري للدولة.

العمل على إدخال أحدث منهجيات التدريب

ويأتي البرنامج التدريبي الجديد استمراراً لخطط مركز استدامة في العمل على إدخال أحدث منهجيات التدريب والعمل بشكل متفرد على الموائمة بين التحديات التي تواجه الإدارة المحلية والنظم والتقنيات الحديثة التي تُساهم من خلال الاستفادة منها في النهوض بمستوى العمل الإداري والتخصصي انعكاساً على جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون.

ويُقدم البرنامج، الدكتور زكريا حسانين، خبير تكنولوجيا البلوك تشين بالاتحاد الأوروبي وعضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ وأحد مدربي استدامة المعتمدين متناولاً عديد من المحاور تتمثل في أنواع وماهية الأنظمة ومفهوم تقنية البلوك تشين وكذا مدخل عن ماهية وآليات التشفير، وكذلك يتم التعرض خلال البرنامج لأنواع البلوك تشين العامة والخاصة والاستخدامات المتنوعة لها وكيفية الاستفادة منها في مجال العقود الذكية وعديد من المجالات الأخرى في العمل الحكومي.

البرنامج يقدم لـ40 مستفيد

جدير بالذكر أنّ البرنامج يقدم لـ40 مستفيد يمثلون مديري ورؤساء وحدات التحول الرقمي والقائمين على إدارة منظومة المراكز التكنولوجية بمحافظة كفر الشيخ بما في ذلك المديريات الخدمية التابعة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.