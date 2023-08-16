وظائف خالية جديدة بالسفارة الأمريكية بمرتب 40 ألف دولار سنويا.. اعرف الشروط

أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف جديدة خالية في السفارة؛ للعمل في وظيفة منسق الأمن، في إطار حرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب، لمساعدتهم على الحصول على فرصة مناسبة لهم تمكنهم من بدء حياتهم العملية، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 أغسطس الجاري.

وأوضحت السفارة تفاصيل الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية والتي يصل المرتب بها إلى 40488 دولارًا أمريكيًا سنويا، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم لها، وفق الموقع الرسمي للوزارة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة لا تقل عن عامين من الخبرة الإدارية المكتبية التي تشمل إدارة استفسارات العملاء والشكاوى وصياغة التقارير والمراسلات.

- يجب أن يكون قادرا على العمل بشكل مستقل؛ مع الالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة وإدارة الترقيات الأمنية السكنية لجميع مساكن رئيس البعثة (COM).

- يجب أن يمتلك رخصة قيادة سارية، ويرجى تقديمها فقط في حالة استدعائه للمقابلة، وليس مع طلب التوظيف.

- أن يكون لديه مهارات لوحة المفاتيح الأساسية ومحو الأمية الحاسوبية على مجموعة متنوعة من تطبيقات البرامج يلزم Microsoft (MS) Word وExcel وAccess وPower Point وGoogle Earth.

- يجب أن يكون جميع المرشحين قادرين على الحصول على تصريح أمني سري وحمله.

- يجب أن يكون قام بإكمال المدرسة الثانوية.

- يجب أن يكون قادرا على التحدث باللغة الإنجليزية «بطلاقة»، كما أنه مطلوب القراءة والكتابة والتحدث أيضا.

- يجب على مقدم الطلب تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للحصول على الوظيفة.

وعلى الراغب في التقديم للوظائف الخالية في السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي للسفارة واختيار الوظيفة المطلوبة، ثم يتم بعد ذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة.