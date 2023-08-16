وظائف اليوم.. 30 فرصة عمل متاحة في السعودية براتب يصل إلى 41 ألف جنيه

البحث عن فرص للعمل في الخارج، من أبرز الأمور التي قد يفكر فيها بعض أصحاب المهن المختلفة لتحسين أوضاعهم وهو ما كشفه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال توفير أكثر من وظيفة متاحة لهؤلاء الأفراد للعمل في المملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلن، فإنَّ الشركات في الخارج وضعت عدة شروط للحصول على الوظيفة من بينها المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة...إلخ، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، التي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مسئول حجز مجموعات خبرة بالطيران السعودي

اسم الشركة: أفيا بارتنر.

مقر التقدم للعمل: الجيزة - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير تسويق إلكتروني بالسعودية

اسم الشركة: شركة الأهرام .

مقر التقديم للعمل: العجوزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 6-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - التسويق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس انتاج بالسعودية

اسم الشركة: شركة الأهرام .

مقر التقديم للعمل: الجيزة - الدقي - العجوزة - حدائق أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 6.

سنين الخبرة: 6-‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 37 - 43 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس معماري خبرة في التشطيبات للسفر للسعودية

اسم الشركة: وجهات للإنشاء والتعمير.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 32 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة تسويق الكتروني سوشيال ميديا بالسعودية

اسم الشركة: الحربي للتجارة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 ريال سعودي ما يعادل 20534.58 جنيه مصري.

وظيفة مشرف اعمال كهربائية خبرة للعمل بالسعودية

اسم الشركة: شركة الهندسية المتحدة.

مقر التقديم للعمل: الهرم - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات - الشعبة الكھربیة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مشرف اعمال مدنية خبرة للعمل بالسعودية

اسم الشركة: شركة الهندسية المتحدة.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات - الشعبة المعماریة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس تنفيذي تشطيبات للعمل بالسعودية

اسم الشركة: وجهات للإنشاء والتعمير.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الاأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 33 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب تكاليف العمل بالمملكة العربية السعودية

اسم الشركة: لايت ستيشن.

مقر التقديم للعمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة مسئول استقبال العمل في جدة

اسم الشركة: براند للموارد البشرية.

مقر التقديم للعمل الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 ريال سعودي ما يعادل 41069.17 جنيه مصري.

وظيفة باريستا للعمل بالمملكة العربية السعودية

اسم الشركة: شركة المسلماني للسفريات توظيف قوي عاملة (188).

مقر التقديم للعمل: مصر الجديدة - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 2000 ريال سعودي.