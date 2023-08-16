وظائف شاغرة بـ«مياه الدقهلية».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة فني رابع، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2023

وحددت الشركة عبر المنشور الشروط المطلوبة لشغل وظيفة فني رابع وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 على النحو التالي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة- السنبلاوين- أجا- تمي الأمديد- دكرنس- شربين»، وفقا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص «أعمال صحية- ميكانيكا- كهرباء».

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن في عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

طريقة تقديم الطلبات لوظائف شركة المياه والصرف 2023

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

موعد التقديم لوظائف شركة المياه والصرف 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور، طريقة التقديم لشغل وظيفة فني رابع وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة (www.dkwasc.com.eg)، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا ولمدة 48 ساعة فقط، لافتا إلى أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، ويلتزم المتقدم شخصيا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

مكان اختبار المتقدمين لشغل الوظائف

وقالت الشركة إنّه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، كما أن الشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار، وللتقديم من خلال الرابط التالي: https://www.dkwasc.com.eg/