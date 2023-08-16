حزب الإصلاح والنهضة يثمن استجابة الرئيس السريعة لمخرجات الحوار الوطني

ثمّن حزب الإصلاح والنهضة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكل المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

مخرجات الحوار الوطني

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بالاهتمام والحرص الشديد الذي أولاه الرئيس منذ إعلان انطلاق الحوار الوطني، واستجاباته المستمرة وتفاعله الدائم ورعايته المستمرة لكل فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن.

وأهاب الحزب بالجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة بسرعة التعامل مع ما سيرد إليها من تلك التوصيات، معلنا كامل دعمه لكل الجهات والهيئات المعنية بالتوصيات التي تم رفعها من الأمانة الفنية للحوار الوطني.

تقديم الشكر لمجلس الأمناء

كما قدم الحزب الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأمانته الفنية، ولجانه المختلفة، على ما بذلوه من جهد حتى الآن، ويتطلع الحزب لمضاعفتهم للجهود لإنجاح ما تبقى من الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني.