مقرر مساعد «الشباب» بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعكس الجدية والاهتمام

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي يتفاعل بقدر كبير مع مخرجات الحوار الوطني، وأظهر اهتماما واسعا بالجلسة الخاصة التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، ورفع توصياتها النهائية إليه، الأمر الذي يعكس جدية الحوار الوطني، ومدى الاهتمام من كل الجهات للوقوف على مصلحة الوطن.

مخرجات الحوار الوطني

أضاف «القاضي»، في منشور له عبر صفحته الشخصية، معقبا على إعلان الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية للمباشرة في تنفيذها قائلا: «الحمد لله هي دي نتائج الحوار الوطني الحقيقية، الرئيس السيسي يتفاعل بقدر كبير مع مخرجات الحوار الوطني، ويستجيب لمتطلبات الحوار الوطني فيما سبق».

استمرار العمل في القضايا

أشار مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن الحوار الوطني ما زال مستمرا في كل الموضوعات والقضايا التي جرى إعلانها قبل ذلك، في المحاور الثلاثة الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، قائلا: «الحوار الوطني لسه مكمل في كل الموضوعات اللى تم إعلانها قبل ذلك»، متوجها بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المساحات الموجودة في الدولة.