أمين تنظيم «الجيل»: كل الشكر للرئيس السيسي على دعمه للحوار الوطني

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن الإيقاع الذي تسير به فعاليات الحوار الوطني ما بين جلسات عامة وجلسات متخصصة للصياغة ومن ثم رد الفعل والاستجابة الفورية من الرئيس يؤكد على الاهتمام البالغ والمتابعة لكافة الفعاليات والمناقشات بالجلسات.

مخرجات جلسات الحوار الوطني

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لتقسيم مخرجات جلسات الحوار الوطني ورفع توصيات 70 موضوعا فإن ذلك يؤكد على جدية المناقشات والمخرجات لمراعاة تلك الآلية عدم تراكم النتائج دون تفعيل؛ لذلك نوجه التحية إلى الرئيس ومجلس الأمناء وكافة المشاركين بالحوار الوطني، وفي انتظار تحويل تلك التوصيات إلى واقع والذي سيكون دافعا أكبر لمزيد من الحراك السياسي والمجتمعي.

دعم الرئيس للحوار الوطني

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إلى مشاركة حزب الجيل الديمقراطي بالجلسات، موضحا أن الحزب شارك بكافة الجلسات العامة وكذلك بعض الجلسات الخاصة من خلال خبرائه ومتخصصيه، موجها الشكر للرئيس السيسي على استجابته الفورية لمجلس الأمناء بعد رفع التوصيات مباشرة، وحديثه بأنه سوف يتم إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لتنفيذها.