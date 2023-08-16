رئيس حزب مصر أكتوبر: مخرجات الحوار الوطني تعزز الوصول للجمهورية الجديدة

ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، حول تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وكان الرئيس السيسي أحال مخرجات الحوار الوطني، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحيات القانونية والدستورية، كما أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

متابعة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني رسالة قوية للمشككين

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حرص الرئيس وتأكيده على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يتوافق مع صلاحياته القانونية والدستورية، تعد رسالة قوية ومؤثرة للمشككين في جدوى الحوار الوطني على مدار انعقاد جلساته في الفترة الماضية، ورد قاطع على الداخل والخارج في جدية الدولة وسعيها لعمل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي بما يعززالوصول للجمهورية الجديدة وبمساحات مشتركة مع الجميع.

وتابعت، أن الحوار شارف على الوصول لمحطاته الأخيرة، وهو ما ينتظره ملايين المصريين ويعولوا عليه في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم في العبور بوطنهم إلى بر الأمان وإصلاح كثير من الملفات التي أهملت لعقود طويلة.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته السريعة وحرصه على إنجاح الحوار ودحض المشككين، كما وجهت الشكر للأمانة الفنية ومجلس الأمناء على ما بذلوه من جهود مضنيه خلال الفترة الماضية.