«حقوق الإسكندرية» تعلن نتيجة تظلمات الفرقة الرابعة.. رابط الاستعلام

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، نتيجة الفرقة الرابعة على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، بعد الانتهاء من نظر وفحص التظلمات ومراجعة الرصد لكافة الطلاب، بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة تظلمات الفرقة الأولى فيما تعلن نتائج الفرقتين الثانية والثالثة تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما فتحت كلية حقوق الإسكندرية باب التظلمات على النتيجة تسهيلا على الطلاب بعدما رسب عدد كبير من الطلبة في عدد من المواد وطالبوا بفتح التظلمات ومراجعة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية بإيمانها بمبادئ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب، ومعها ظهرت نتيجة التظلم مع إمكانية رؤية أوراق الإجابة للتأكد من النتيجة وعمليات التصحيح.

رابط نتيجة تظلمات حقوق الإسكندرية

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة تظلمات حقوق الإسكندرية للتسهيل على طلاب المرحلة الرابعة من معرفة النتيجة وهي من هنا.

خطوات معرفة نتيجة كلية حقوق

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني

- اختيار الليسانس

- اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الرابعة.

- كتابة الرقم السري ورقم الجلوس.

- ظهور النتيجة النهائية.