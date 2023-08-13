6 خطوات لطلاب حقوق الإسكندرية للاطلاع على أوراقهم بعد نتيجة التظلمات

وصلت أزمة طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية المتمثلة في رسوب عدد كبير مع إعلان نتيجة العام الدراسي الحالي، إلى آخر محطاتها بعد إعلان نتيجة التظلمات للفرقة الأولى وإعلانها للفرق الأخرى تباعا خلال الأسبوع الجاري، حيث تتمثل المحطة الأخيرة في أحقية الاطلاع علي أوراق إجاباتهم في امتحانات دور مایو للعام الحالي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 6 خطوات لطلاب حقوق الإسكندرية لرؤية أوراقهم بعدما أعلنت كلية الحقوق عن فتح باب الاطلاع على كراسات الإجابة لطلاب الفرقة الأولى الراغبين في ذلك.

موعد تقديم طلبات الاطلاع في حقوق الإسكندرية

- تقدم طلبات الاطلاع أيام: اليوم الأحد الموافق 13، والإثنين الموافق 14 ، والثلاثاء 15 أغسطس الجاري.

- يسمح للطالب بتقديم طلبات اطلاع لعدد خمس مواد كحد أقصى.

رسوم تقديم طلبات الاطلاع في حقوق الإسكندرية

- يقدم طلب الاطلاع بوحدة الحاسب الآلى بالكلية «بالدور الأول بالمبني الإداري علي يمين بوابة الكلية من الداخل» بعد سداد رسم الاطلاع وقيمته 200 مانتى جنيه عن كل مادة بخزينة الكلية «الكائنة بجانب مكتبة الطالب» من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً.

خطوات الاطلاع على الامتحانات في حقوق الإسكندرية

- يتم إخطار الطلاب على موقع الكلية وعلى صفحة الكلية بمكان وزمان الاطلاع على النحو الذي تنظمه اللجنة

- لا يسمح للطالب بالحضور في غير الوقت المحدد له.

- يحضر الطالب شخصياً وبمفرده فقط أمام اللجنة للاطلاع على كراسته ومراجعة الإجابات في حضور 6 تعقد جلسات الاطلاع والمناقشة أيام الخميس الموافق 17 أغسطس، والسبت 19 أغسطس، والأحد 20 أغسطس.