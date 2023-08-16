ضبط 305 لترات بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أنه جرى ضبط 305 لترات بنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أنه جرى ضبط الكمية قبل بيعها في السوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

ضبط أي مخالفات للوائح والقوانين

وأكد وكيل تموين سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي: «عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز».

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدي، وتولت جهات التحقيق المختصة.