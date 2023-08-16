وكيل «خطة النواب»: توجيهات الرئيس السيسي اليوم انتصار للحوار الوطني

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية، هو دليل على نجاح فكرة الحوار وانتصار للنقاش وفتح أبواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

وأشار «سالم» إلى أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها «والتي لاقت بعض التشكيك» من عدد من المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة المشكلات بكل جرأة هو بداية الطريق للحل.

وكيل خطة النواب: الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش

وأضاف وكيل خطة النواب، أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوى السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق على الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات مهمة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

سالم: الرئيس السيسي اعتاد على فتح كل الملفات ومناقشتها

وأكد «سالم» أن الرئيس السيسي اعتاد على فتح كل الملفات ومناقشة جميع القضايا مع الجميع، وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.

وتوقع «سالم» أن تكون جميع المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.