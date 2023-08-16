حزب الجيل: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني صفحة جديدة في تاريخ مصر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن التاريخ المصرى يُكتب الآن من جديد وبشكل صحيح، حيث أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني خطوة فارقة في عمر الوطن، خاصة أن الرئيس وعد بالاستجابة لمطالب المتحاورين، واليوم أوفى بوعده.

بداية تاريخ جديد في علاقة الحاكم والمواطن

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الرئيس السيسي سجل اليوم على صفحته الشخصية أنه تلقى مخرجات الحوار الوطني، وسيحيلها للجهات المسؤولة لدراستها وتنفيذ الشق التنفيذي منها بقرار رئاسي، وما يحتاج منها إلى تعديلات تشريعية سيحيلها إلى البرلمان بإصدارها.

وأشار «الشهابي» إلى أن كلمات الرئيس تلك بداية لتاريخ جديد في العلاقة بين الحاكم والمواطنين، خاصة في ظل تأكيده أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

«الجيل»: نشكر أطراف الحوار الوطني على جهدهم

وتقدم رئيس حزب الجيل بالشكر لكل المُشاركين في إعداد وصياغة مُخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى تأكيد على إحالة تلك المجرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، كما وعد الرئيس فى كلمته أمه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.