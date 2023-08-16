ضياء رشوان: مهمة «أمناء الحوار الوطني» تحويل المقترحات لصيغة قابلة للتنفيذ

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ مجلس أمناء الحوار يعكف في اجتماعه المنعقد الآن على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح المنسق العام أنَّ المجلس ينظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتمّ استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتمّ مناقشته من موضوعات حتى اليوم.

الجلسات التخصصية

وكانت انتهت الجلسات التخصصية خلال اجتماعاتها في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأسابيع الماضية، من صياغة توصيات ومقترحات 13 لجنة من أصل 19 لجنة في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وذلك لبلورة هذه المقترحات إلى أفكار قابلة للتنفيذ، قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الجلسات التخصصية مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الملفات المعنية، مع مقرري اللجان والمقررين المساعدين، لبلورة هذه المقترحات والأفكار