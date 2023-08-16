رئيس «المصريين الأحرار»: اجتماع «أمناء الحوار الوطني» أكبر رد على المشككين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، للنظر في صياغة مخرجات 13 لجنة من أصل 19 في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي» بعد إعدادها من اجتماعات الجلسات التخصصية، أكبر رد على المدعين والمشككين بأن الحوار الوطني مكلمة وليس له نهاية.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

أضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع اليوم يشهد وضع اللمسات الأخيرة لمناقشات الحوار الوطني، لافتا إلى أن الجدية تتمثل في عدم اكتفاء الحوار بالنقاشات، بل جرى عمل جلسات من خبراء ومتخصصين مع المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة، حتى يجري بلورة المخرجات في صورة مقترحات قابلة للتنفيذ، وتعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صياغة مخرجات الحوار الوطني

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، اجتماعا خاصة للنظر في المخرجات المصاغة من قبل الجلسات التخصصية، التي عقدت اجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للنظر في هذه المخرجات، والتوافق عليها قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر في تنفيذها كما وعد مسبقا.