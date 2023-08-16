حسين زين للعاملين بمركز إرسال أبو زعبل: ندعمكم ونساندكم

تفقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مركز إرسال أبو زعبل، صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على سير العمل به، مُشيدًا بجهود جميع العاملين بالمركز في سبيل تطوير وتفعيل العمل به.

تذليل كافة العقبات

وأثنى زين، على هامش تلك الزيارة التفقدية، على مهنية واحترافية الزملاء، كما تقدم العاملين بالمركز بالتحية والتقدير لرئيس الهيئة، على دعم الهيئة للعمل والعاملين بالمركز، مُعربين عن سعادتهم لتوجيهات رئيس الهيئة بتذليل وحل عدد من العقبـات التي تواجههم خلال العمل.

وعقد رئيس الهيئة لقاء مع كافه العاملين بالمركز واستمع لأفكارهم وآرائهم حول تعزيز آليات العمل، وأكد تقديم كافه الدعم والمساندة لتحسين بيئة العمل لهم وتذليل كافة العقبات، بما ينعكس على تجويد العمل بشكل أفضل، وسبل الاستفادة من خبراتهم.

متابعة مستمرة لأحوال العاملين

وشدد على أن هناك جهود ومتابعة مستمرة من الهيئة للحصول على مستحقاتهم المالية والوظيفية من تنفيذ الترقيات للزملاء المستحقين الترقي، وأي مستحقات أخرى، وأن الهيئة لا تدخر أي جهود فى سبيل الحصول على مستحقاتهم سواء من هم فى الخدمة أو المحاليين للمعاش، وأضاف لهم أنهم فى القريب العاجل سيجنون ثمار تلك الجهود متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم.