«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار والسيول غدا

شهدت عدة مناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول بالرغم من تحسن الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل الأماكن المتوقع سقوط أمطار فيها والتي تصل إلى حد السيول غدا الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار والسيول غدا

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة

وأوضحت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و 3 متر.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.