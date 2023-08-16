«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة اليوم.. تصل إلى 34 في القاهرة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم يكون حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويستمر تكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء «مرتفعات سانت كاترين» لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت الأرصاد، أنّ تكون السحب يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة تصل إلى حد السيول أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسانت كاترين، لافتا إلى أنّ درجات الحرارة في الظل سجلت في أسوان 43، سوهاج 38، القاهرة 34، بورسعيد 32، شرم الشيخ 39، الفيوم 35، الدقهلية 33، الإسكندرية 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية للعظمى والصغرى، كما يلي.

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادى النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.