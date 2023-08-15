الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة.. واضطراب الملاحة البحرية

أكدت هيئة الارصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحرين والسواحل الشرقية للبلاد، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ تأثير منخفض العروض الأوسطي ما زال يعمل على انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارا، وتعود الأجواء المعتدلة مع بداية ساعات المساء، خاصة في ظل استمرار نشاط للرياح الشمالية الغربية، على معظم المحافظات بسرعات تتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة، كما أنّ نشاط الرياح يكون مثير للرمال والأتربة، خاصة على محافظتي أسيوط والمنيا.

وأشارت الأرصاد، إلى أنّ نشاط الرياح في حالة الطقس اليوم، سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعات الرياح إلى 50 كيلومترا.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.