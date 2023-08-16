رئيس مجلس قبائل وعائلات مصر: الرئيس السيسي باعث النهضة وتحدى الصعاب

وصف كامل مطر رئيس مجلس قبائل وعائلات مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه باعث النهضة في مصر الحديثة، مضيفًا أنه لم يدخر جهدًا في التنمية في كل شبر بمصر.

وأضاف «مطر» خلال كلمة وجهها للرئيس السيسي في لقائه مع أهالي مطروح اليوم، الأربعاء، أن ما تحقق خلال الـ10 سنوات الماضية لم يحقق في 30 عامًا ويٌعرف هذا من في سنه.

وتحدث مطر عن سيناء وطلب من الجميع الترحم على شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء القبائل المتعاونين مع الجيش.

وأشار أن السيسي يتحدى الصعاب من خلال عمله على الأرض، لافتًا إلى أن سيناء منذ 2014 حتى 2023 وهي تئن من الإرهاب ويئن مواطنيها منه، لافتًا أن السيسي تحدى هذا الصعب وحارب الإرهاب وينمي في سيناء.

وتابع أنه عام 2013 كان فيه سيناء طرق 350 كيلو مترا، ومنذ عام 2015 حتى 2020 وصلوا 3000 كيلو متر طرق، مشيرًا أن سيناء بفضل الرئيس وبفضل الجيش أصبحت خالية من الإرهاب.

وأشاد بقرار الرئيس بتوزيع 10 آلاف فدان لكل أسرة بدوية 5 أفدنة، وتخصيص 2017 بيت بدوي لأبناء القبائل في سيناء علاوة على ما ينفذ الأن في سيناء من تنمية زراعية وتنمية سياحية بفضل ما أمرت به من عمل للبنية التحتية مشددًا على أن البناء صعب وأن الفرج والفرحة لا تأتي إلا بعد أن نبني ثمار ما زرعنا.

واختتم: «نحن أبناء القبائل خلفك وفي ظهرك ان شاء الله ونبني مصر سويًا ونحن معول لك في البناء يا سيادة الرئيس ولسنا معولا للهدم، نحن أبنائك الشرفاء من المصريين الذين يعملوا من أجل مصر»، ودعى الرئيس لحضور فاعليات تخص مجلس القبائل والعائلات العربية ورد عليه الرئيس السيسي «طبعًا طبعًا».