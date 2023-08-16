الآلاف يشيعون جثمان أمين الدعوة بالأزهر السابق في الأقصر

شيع الآلاف من أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة، اليوم الأربعاء، جثمان الشيخ الطاهر محمد الطاهر الحامدي أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف سابقاً وشيخ الطريقة الطاهرية العامرية الخلوتية عقب صلاة الظهر بالمسجد العمري بأرمنت الحيط، جنوب غرب الأقصر.

حمل على كاهله تراثاً صوفيا

وقال أحمد الفاضل الحامدي، حفيد الشيخ الطاهر، إن الراحل ولد عام 1941، ومنذ نشأته، حمل على كاهله تراثاً صوفياً، كما توارث الطريقة الخلوتية عن والده.

الرد على أعداء التصوف

وأضاف «الفاضل»، أن الشيخ الطاهر الحامدى، جرى اختياره لأرفع المناصب العلمية في مجال الدعوة بالأزهر الشريف، وتعيينه أمينا عاماً للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، ومقالاته غير مسبوقة في الرد على أعداء التصوف التي كرس فيها جهوده لإبراز وكشف الجانب المشرق للتصوف وآدابه وعلومه وتفنيد أباطيل المفكرين بالأدلة الشرعية الصحيحة التي تستند في مضمونها إلى جوهر الكتاب والسنة والتي نشرت في مجلة الأزهر ومجلة التصوف الإسلامي.