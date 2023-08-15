اعتماد وتسجيل 9 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت اليوم،

ووافقت اللجنة، على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- مركز طب أسرة المحسمة القديمة بالإسماعيلية

- وحدة طب أسرة الظاهرية بمحافظة الإسماعيلية

- وحدة طب أسرة حاجر المحاميد قبلي بمحافظة الأقصر

- وحدة طب أسرة الزمامي بالأقصر

- وحدة طب أسرة النجوع بحري بالأقصر

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة تسجيل مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، إلى جانب تسجيل 5 وحدات ومراكز طب أسرة وهي:

- وحدة طب أسرة السويس 1 بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة صحة مصر بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة أبو عطوة بمحافظة الاسماعيلية

- مركز طب أسرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية

- وحدة طب أسرة أبو طفيلة بمحافظة الاسماعيلية

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت، وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الأسكوا).