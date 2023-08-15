بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر

أسفر تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، والذي تم بالتزكية لدورة 2023 - 2027، عن اختيار يحيى محمد يحيى عبدالرحمن رئيساً لمجلس الإدارة، ومحمد خضرى فرج، نائبا أول، وأحمد حمزة صالح حسن، نائبا ثانيا، كما فاز رجائى موريس بمنصب أمين الصندوق، جمال عبدالسلام متولي، أمينا مساعدا للصندوق، وحسام الدين عثمان امام بمنصب السكرتير.

انعقاد جلسة الإجراءات

وحدّدت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، في وقت سابق موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات في مقر الغرفة، وأرسلت الدعوات للأعضاء، والتي يترأسها أكبر وأصغر الأعضاء سنًّا، يوم 13 اغسطس الجاري.

تعيينات الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر

كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا رقم 272 لسنة 2023 الخاص بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2023 - 2027، وجاءت تعيينات أعضاء مجلس إدارة الأقصر والبالغ عددهم 6 كالتالي: سلامة رشيدي سليمان، أحمد حمزة صالح، عبدالستار أحمد ياسين، أيمن أحمد الضوي، زين العابدين أحمد لبيب، جمال عبدالسلام، متولي محمود.

الفائزون بالتزكية

وفاز 6 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، بالتزكية، وهم حسام الدين عثمان إمام، رجائي موريس إبراهيم، صلاح محمد خليل، محمد فرج خضري، محمد قناوي محمد سيد، يحيى محمد يحيى عبدالرحمن.