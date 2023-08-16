«الفيروسات وحمى الضنك».. ندوة لحزب مستقبل وطن في الأقصر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، ندوة طبية عن الفيروسات وسبل الوقاية منها، بقرية الرياينة بمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر، تناولت «الفيروسات وحمى الضنك وسبل الوقاية من هذه الأمراض».

حمى وفيروس الضنك

وعقدت الندوة بديوان النبابتة بقرية الرياينة بأرمنت، تضمنت الشرح والتعريف بالفيروسات وأضرارها على صحة الإنسان، كما تطرقت إلى حمى وفيروس الضنك مع توجيه نصائح لأهمية الحفاظ علي الصحة العامة وتجنب الأمراض وضرورة الكشف المبكر عن الأمراض وسبل الوقاية والحماية للصحة والسلامة العامة.

قرية الرياينة

جاءت الندوة بالتعاون مع الوحدة القاعدية بقرية الرياينة بحضور مكي العادلي، أمين مساعد الحزب بمركز أرمنت وسيد كامل أمين، تنظيم الحزب بمركز أرمنت وأحمد كامل نبوت، أمين لجنة المرافق والإسكان بالحزب بمركز أرمنت وماهر كامل أبو طيرة، أمين الوحدة القاعدية بقرية الرياينة وعدد كبير من الأهالي.

مبادرة (حياتك تهمنا)

من جانبه أوضح الدكتور إسماعيل السعدي، أمين الحزب بمركز أرمنت، أن الندوة جاءت استمرارًا لتنفيذ مبادرة (حياتك تهمنا)، والتي تنفذها أمانة الحزب بالأقصر، بتوجيهات النائب الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق لإقامة ندوات أخرى في مختلف أنحاء مركز أرمنت.