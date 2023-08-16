أحمد سعد يروّج لأغنيته الجديدة «دب دب»: «النهارده الساعة 7 مساء»

روج الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «دب دب» ببوستر جديد، إذ من المقرر طرحها خلال ساعات.

ونشر أحمد سعد بوستر جديد وعلق عليه قائلا: دب دب.. النهارده الساعة 7 مساء.

أغنية «هلا بيك يا مدلع»

وحقق الفنان أحمد سعد نجاحا كبيرا بأغنية «هلا بيك يا مدلع»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من مليون مشاهدة.

وجاءت أغنية «هلا بيك يا مدلع» من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، وتقول كلماتها: «حبيبي قول نفسك في إيه؟.. كام.. كارت بنكي باللي فيه.. طيارة خاصة وبينتلي.. عيوني.. تستاهل حبيبي.. يلا بينا نفرح نهيص.. شهر عسل في نيس.. زي القمر baby face.. ما تيجي.. i love you حبيبي».