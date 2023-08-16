«مش لازم تروح الفرع».. خطوات شراء شهادات البنك الأهلي بالموبايل

أعلن البنك الأهلي المصري عن خدمة «الأهلي نت» لتسهيل عمليات شراء شهادات الادخار، وإنجاز عمليات الإيداع للعملاء، دون الذهاب إلى أحد فروع البنك المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتيح خدمة الأهلي نت للعملاء فرصة شراء شهادات الادخار والودائع دون عناء الانتقال والانتظار، وتوضح بوابة «الوطن»، في هذا التقرير، خطوات شراء شهادات البنك الأهلي من خلال الموبايل، وعبر تطبيق الأهلي نت.

اشتري الشهادات والودائع من مكانك

وتتيح خدمة الأهلي نت للعملاء العديد من المميزات، وتتمثل في الآتي:

- يمكن عرض جميع الشهادات والودائع بالعملات المختلفة للعملاء، ليتمكنوا من اختيار ما يرغبون به.

- تتيح الخدمة للعملاء فرصة الحصول على معلومات تفصيلية عن الحسابات والودائع والشهادات، من خلال الضغط على الشهادات والودائع من الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على الأيقونة بجوار رقم الشهادة أو الوديعة.

- تتمثل التفاصيل الخاصة بالشهادات والودائع التي يمكن الحصول عليها في (مبلغ ومدة الوديعة أو الشهادة، رقم حساب الوديعة أو الشهادة، حالة الوديعة أو الشهادة، تاريخ الإصدار، تاريخ الاستحقاق، سعر العائد، إجمالي مبلغ الاستحقاق، رقم حساب تعلية الفائدة، الرصيد المتاح، المبلغ المجمد، سبب التجميد، دورية صرف العائد).

- يمكن استرداد الشهادة أو كسر الوديعة من خلال الأهلي نت.

شراء الشهادات وربط الودائع عن طريق الأهلي نت

1- يقوم الراغب في شراء الشهادات بالدخول للحساب الخاص به على خدمة الأهلي نت.

2- الضغط على الأيقونة الخاصة بالحسابات الموجودة في القائمة الرئيسية.

3- يختار العميل الأيقونة الخاصة بالودائع والشهادات.

4- الضغط على إصدار الودائع أو الشهادات، وإدخال قيمة الشهادة، ثم الضغط على إصدار.

5- يتم إصدار الشهادة مباشرةً.