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تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري.. بسعر عائد تنافسي

كتب:

مريم حنفي
08:34 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري خدمة الحصول على قرض السيارة، وذلك من خلال تنفيذ بعض الشروط الواجب توافرها لدى العملاء الراغبين في الحصول على القرض، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي: 

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري 

- تصل القيمة الخاصة بقرض السيارة إلى 3 ملايين جنيه. 

- سعر عائد تنافسي.

- يمكن للمواطن الحصول على القرض بدون اللجوء إلى ضامن. 

- بالنسبة لتمويل السيارة للموظفين، تصل القيمة الخاصة به إلى 1.5 مليون جنيه. 

- تصل نسبة التمويل إلى 100% وذلك من سعر السيارة. 

- يتيح البنك للعملاء ميزة السداد على أقساط، والتي تصل إلي 7 سنوات. 

الخطوات والشروط الواجب توافرها 

- وحدد البنك الأهلي المصري العديد من الخطوات والشروط الواجب توافرها بالنسبة للعملاء عند الذهاب للحصول على قرض السيارة، ومنها:

- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. 

- إحضار فاتورة مرافق. 

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، مع نهاية القرض بالنسبة للموظفين. 

- أما بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، يجب ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً.

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