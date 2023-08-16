الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي.. يصل إلى 22%

يسعى المواطنون في الوقت الراهن لشراء أفضل الشهادات الادخارية، وتأتي على رأسها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المقدمة من البنك الأهلي المصري، إذ تعد الشهادات الادخارية من أهم الأوعية الاستثمارية المضمونة، التي يلجأ لها المواطنين لحفظ وتنمية رأس المال.

ونستعرض، خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادة:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

أصدر البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد مرتفع تحت مسمى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنّها تصدر للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة تستمر لمدة 3 سنوات.

قواعد شراء الشهادة

وأوضح البنك الأهلي المصري أنّ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولها معدل متدرج طوال فترة الشهادة يُصرف شهريًا، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

عائد يصل إلى 22%

وأشار البنك إلى أنّه يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالبنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، كما يُمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من فروع البنك، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، وتأتي الشهاده بعائد متدرج بمعدل 22% في السنة الأولى، وعائد 18% في السنة الثانية، وعائد 16% في السنة الثالثة.