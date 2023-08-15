أنواع شهادات البنك الأهلي المصري.. أبرزها «أمان المصريين» و«أهل مصر»

يوفر البنك الأهلي المصري أنواع متعددة ومختلفة من الشهادات المحلية والأجنبية، ومدد وعوائد متنوعة، يمكن أن يختار منها العميل ما يناسبه من أجل الادخار والاستثمار.

وبحسب جدول أسعار العائد نرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأنواع الشهادات في البنك الأهلي المصري.

الشهادات بالعملة المحلية في البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، وسعر العائد ثابت طوال المدة 19% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، والعائد متدرج أي أن السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات وسعر العائد 19.5% ربع سنويًا، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بزياده 0.25%.

الشهادة الخماسية

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 5 سنوات، وسعر العائد 12.25%.

شهادة أمان المصريين

فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه والمدة 3 سنوات وسعر العائد 13%.

الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري

الأهلي فورا

الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، وسعر العائد 9% سنويًا، ويصرف بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27%.

الأهلي بلس

الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها، المدة 3 سنوات، وسعر العائد 7% بنفس ذات العملة ويصرف ربع سنويًا.

الذهبية الجديدة

الحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو، والمدة 3 سنوات، سعر العائد 5.30% دولار سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا، و5.15% شهريًا، وبالنسبة لليورو يكون 0.75% عائد ربع سنويًا فقط.

أهل مصر الدولارية

الحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها، والمدة 5 سنوات، سعر العائد 5.15% سنويًا، 5.10% نصف سنويًا، 5.05% ربع سنويًا، 5.00% شهريًا.

أهل مصر 7 سنوات

الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، المدة 7 سنوات، وسعر العائد 5.05% سنويًا، و5.00% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا، 4.90% شهريًا.

شهادات بلادي في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي شهادة بلادي بالدولار واليورو والاسترليني للمصريين المقيميين بالخارج ولأبنائهم القصر، وبمدد مختلفة عام و3 سنوات و5 سنوات.

بالنسبة لشهادة بلادي باليورو مدة العام، يكون الحد الأدنى للشراء 100 يورو ومضاعفاتها، وسعر العائد 0.5% نصف سنويًا، ومدة الـ3 سنوات يكون 0.75% نصف سنويًا، و5 سنوات 0.85% نصف سنويًا.

وبلادي بالجنيه الإسترليني يكون الحد الأدنى للشراء 100جنيه استرليني ومضاعفاتها، وسعر العائد 0.5% نصف سنويًا، ومدة الـ3 سنوات يكون 0.75% نصف سنويًا، و5 سنوات 0.85% نصف سنويًا.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

شهادة استثمار أ

فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، المدة 10 سنوات، والعائد 10% دورية صرفة العائد فوائد تراكمية.

شهادة استثمار ب عام

فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ، مدة العام، والعائد 11.50% شهريًا.

شهادة استثمار ب عامين

فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، مدة عامين، سعر العائد 12% ربع سنويًا.

شهادة استثمار ب 3 سنوات

فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ، مدة 3 سنوات، وسعر العائد 14.50% ربع سنويًا.