شاب بالإسكندرية يؤسس «لوكيشن تصوير» مجانا للأيتام: «فرحتهم أغلى من الفلوس»

صور الخطوبة والزفاف، من الأشياء المهمة التي يحرص عليها الشباب لتكون من أهم الذكريات في حياتهم، لذلك فكر محمد فرج في إنشاء لوكيشن تصوير، يجمع فيه عددا من المناظر الجمالية ليوفر مكانا مميزا، وأطلق عليه «لوكيشن أمواج» بسعر رمزي للشباب ومجانًا للأيتام كمساهمة منه في مساعدة الشباب المقبلين على الزواج أو الخطوبة.

توفير مكان للتصوير

يقول محمد فرج لـ«الوطن»، صاحب لوكيشن تصوير بغرب الإسكندرية، إن الفكرة بدأت حين وجد أحد أصدقائه لا يجد مكانا مناسبا لتصوير الزفاف بعيدا عن الفوتوشوب في استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، ومعظم الأماكن الطبيعية إما أسعارها مبالغ فيها أو تعاني الزحام، ففكر في إنشاء لوكيشن تصوير«سيشن» ونوَّع فيه من الخلفيات المناسبة لعدة مناسبات، أهمها الخطوبة والزفاف وأعياد الميلاد وبسعر رمزي جدا كمساهمة منه لحل مشكلة أماكن التصوير للشباب.

التصوير مجاناً للأيتام

ويضيف «فرج» أنّ اللوكيشن مفتوح للأيتام بالمجان لجميع مناسبات التصوير، وأحياناً يحضر شخص ليحجز لأحد الأيتام موعدا للتصوير، ممن ليس لديه إمكانية إقامة فرحة عمره أو بيته غير لائق للمناسبة، ويتم تجهيز المكان وإقامة المناسبة إن كانت خطوبة أو زفاف بدون أي مقابل نهائيًا، فالمكان لم يتم إنشاؤه لتحقيق أي أرباح مالية، بل الهدف الرئيسي منه هو إدخال الفرحة لغير القادرين مادياً ويكون سعيدا جداً بذلك، فإدخال السرور على الناس هو أجمل إحساس وأغلى من أي مكسب مادي يمكن تحقيقه.