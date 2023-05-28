مصرع عروس انقلبت بها السيارة أثناء تصوير سيشن الخطوبة بكفر الشيخ

شهدت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين وذهابهما إلى تصوير سيشن الخطوبة في إحدى المناطق بمدينة قلين، لتنقلب السيارة التي كان بها العروس وخطيبها في أحد المصارف وتُصاب العروس بإصابات بالغة ليُجرى نقلها إلى مستشفى قلين المركزي ومن ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتتوفى العروس، اليوم، متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

تفاصيل الحادث

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف مجاور للطريق بمدخل مدينة قلين، كان يستقلها عروسان نتج عنها إصابة العروس بإصابات بالغة، وكذلك العريس، وقائد السيارة بإصابات متعددة، لتتوفى العروس اليوم متأثرة بإصاباتها في الحادث.

مصرع العروسة متأثرة بإصابتها

وانتقل عدد من ضباط مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة العروس وتُدعى «م.م.ش»، ليُجرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى قلين المركزي، ومن ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتتلقى الأجهزة الأمنية إخطار جديد يفيد بوفاة العروس متأثرة بإصابتها في الحادث.