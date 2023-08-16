«بعد نجاح رموا طوبتي».. مصطفى شوقي يروج لحفله بمهرجان القلعة

روج الفنان مصطفى شوقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الحادي والثلاثين.

ونشر مصطفي شوقي، اليوم الأربعاء، البوستر الدعائي للحفل، وعلق قائلًا: «استنوني يوم الأربعاء 30 أغسطس في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الحادي والثلاثين».

أغنية «رموا طوبتي» تحقق نجاحاً كبيراً على يوتيوب

وطرح مصطفى شوقي مؤخراً أغنية «رموا طوبتي»، عبر قناته الخاصة بموقع «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، ونسبة مشاهدات عالية.

كما نشر المطرب الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «اسمعوا أغنيتي الجديدة رموا طوبتي من فري ميوزيك، نصر محروس، الآن على جميع منصات الموسيقى».