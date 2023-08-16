خبير بالشأن الآسيوي: الإعلام الغربي يلجأ للتضخيم عند الحديث عن الصين

قال الدكتور الدشين ليو، المحاضر في العلاقات الدولية الآسيوية، إن الإعلام الغربي يلجأ إلى تضخيم المصطلحات، حين يكون الحديث دائراً عن الصين، واعتبر أن ما يحدث في الصين لا يرتقي لأن نطلق عليه أزمة.

زيادة بسيطة في نسبة البطالة

وأضاف الخبير الآسيوي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة بسيطة في نسبة البطالة في الصين بالفعل، لكنها لا تمثل أي مشكلة أو تهديد للاقتصاد الصيني.

ولفت إلى أن هناك الكثير من التغيرات في الاقتصاد الصيني، بما سيعود بأرباح كثيرة في المستقبل، وبعض هذه التغيرات تؤثر الآن فقط على نسب البطالة، لكن في المستقبل ستكون هناك حلول لهذه المشكلة.

صعوبات في الاقتصاد الصيني

وأوضح «ليو» أن هناك بالفعل بعض الصعوبات في الاقتصاد الصيني، هذا أمر نعترف به، ولكن ليس لتلك الدرجة التي يحاول رسمها الإعلام الغربي، لكن في الوقت نفسه تصدر الصين حالياً الكثير من المنتجات للخارج.