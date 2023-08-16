برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق النسخة الرابعة من أولمبياد الطفل المصري

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، أولمبياد الطفل المصري في نسختها الرابعة، وهي محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، وتشرف على تنفيذها الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

أهمية التنشئة السليمة للطفل

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ الوزارة لأولمبياد الطفل المصري، يأتي انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة، التي تساعده على القيادة، وخلق جيل سليم صحياً وبدنياً.

الأولمبياد يستهدف الأطفال من أنحاء الجمهورية

ولفت الوزير إلى أن أولمبياد الطفل تستهدف الأطفال من كافة أنحاء الجمهورية في الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً، مواليد أعوام 2009 و2010 و2011.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تنفيذ الدورة الأولمبية في نسختها الرابعة، يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لرعاية النشء، واكتشاف المواهب الواعدة، والتشجيع على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتنمية القيم الإيجابية، وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الأطفال، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المخصصة للطلائع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

طريقة الاشتراك في الأولمبياد

للاشتراك في الأولمبياد لابد من تنزيل الاستمارات من الموقع الرسمي، وتدوين البيانات الشخصية بها، والتوجه إلى أقرب مركز شباب متاح فيه التسجيل، وتسليمها.

ويتم الاشتراك في الدورة مجاناً دون دفع أي رسوم، وللتسجيل في الدورة ومعرفة الشروط، اضغط على اللينك التالي:

https://www.emys.app/youth/login

فرصة للانضمام لأكبر الأندية في مصر

وتمر التصفيات بثلاث مراحل: مرحلة محلية داخل المحافظة، ومرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، ومرحلة قومية أو نهائية، ويحصل الفائزون على جوائز مالية تصل إلى مليون ونصف، بالإضافة إلى ميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.

وتعد البطولة فرصة كبيرة للانضمام لأكبر الأندية في مصر، وتقام في الفترة من 15 أغسطس 2023 إلى 15 أكتوبر 2023 في الألعاب التالية:

(خماسي قدم بنين وبنات، سلة بنين وبنات، طائره بنين وبنات، يد بنين وبنات، ألعاب قوى 100 متر، والوثب الطويل، ودفع الجلة بنين وبنات، تنس طاولة فردي/ زوجي بنين وبنات، سباحة 50 متر حرة و50 متر ظهر بنين وبنات، كاراتيه من حزام أزرق/ بني/ أسود بنين وبنات.

أوزان المشاركين في المنافسات بنين وبنات

كما تشمل البطولة مباريات تايكوندو، موازين البنين (تحت 45 كيلوجرام/ وتحت 53/ وتحت 61/وفوق 61)، موازين البنات (تحت 41/ تحت 47/ تحت 55/ وفوق 55)، وبالنسبة لرفع الأثقال موازين البنين (49/ 55/ 61/ 67/ 73/ فوق 73)، موازين البنات (40/ 45/ 49/ 55/ 59/ فوق 59)، والمصارعة موازين البنين (38/ 44/ 48/ 52/ 62/ 68/ 75/ 85) موازين البنات (33/ 39/ 46/ 50/ 54/ 66)، والجودو موازين البنين (42/ 46/ 50/ 55/ 66/ 73/ فوق 73)، موازين البنات (36/ 44/ 48/ 52/ 57/ 63/ فوق 63).

خريطة مراكز الشباب المتاح التسجيل بها

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء مراكز الشباب المتاح التسجيل من خلالها في أولمبياد الطفل المصري بجميع محافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

- القاهرة: (حلمية الزيتون - عين الصيرة - شباب الجزيرة - التجمع الأول - حلوان الجديد - 15مايو - صقر قريش - الهايكستب - الأميرية - الساحل).

- البحر الأحمر: (مبارك - القصير - سفاجا - الميناء - مرسى علم - الشلاتين - غارب - الفتح - أبو رماد - الغردقة).

- الفيوم: (الشروق - الفيوم - المحافظة - منشاة عبدالله - مديبة سنورس - أطسا - دفنو - أبو كساه - طبهار - دار السلام - الشواشنة).

- جنوب سيناء: (طور سيناء - الساحل - رأس سدر - دهب - نويبع - كاترين - شرم الشيخ - أبورديس - العصلة - المزينة).

- أسوان: (مدينة دراو - مدينة كوم امبو - ادفو - الدر وتنقاله - أبوالريش البحري - سلوا البحري - مديبة الرديسية - مدينة البصيلية - قرشة).

- سوهاج: (سوهاج - الديابات - النصر بحي راشد - جرجا - شطورة - طما - البطاخ - البلينا - سفلاق - أولاد يحيى).

- الإسكندرية: (الشلالات - سموحة - النصر - الأنفوشي - الحرمين - الشهيد محمد على المسيري - ابيس 10 - بهيج - العامرية - طوسون).

- الدقهلية: (أستاد المنصورة - السنبلاوين - ميت غمر - الدراكسة - الخشاشنة والمرساة - كفر الصلاحات - مدينة المنزلة - بداوي - السعدية - نادي طلخا الرياضي).

- الغربية: (طنطا - الداعمون - المحلة - قطور - السنطة - ميت حبيب - كفر العبايدة - أبوحمر- زفتى - محلة منوف).

- أسيوط: (صدفا - ناصر - حي السلام - ساحل سليم - الغنايم - الشيخ نجيب القوصية - نزلة عبداللاه - أبنوب - الفتح - أبوتيج).

- قنا: ( دندره - نجع حمادى - السيد عبدالرحيم - كوم الضبع - مدينة العمال - فرشوط - ابوتشت - الحراجية - دشنا - البراهمة).

-الجيزة: (الشوبك الشرقي - السعودية - الحوامدية - جزيرة الدهب - العمرانية - السيسي - شنباري - ميت عقبة - إمبابة - منشية الباويطى).

-المنوفية: (قويسنا - الحي القبلي - الباجور - أشمون - بركة السبع - تلا - منوف - السادات - سرس الليان الرياضي).

-الشرقية: ( ناصر - كفر صقر - منيا القمح - شرقية مباشر - أبو كبير - الحسينية - مشتول السوق - سلمنت - أبو حماد - فاقوس).

- كفرالشيخ: (كفرالشيخ - دسوق - قلين - بيلا - منشأة عباس - شباب شنو - الرياض - سيدى غازي - بلطيم - مطوبس).

- دمياط: (دمياط - فارسكور - سعد البلد - كفر المنازلة - السرو - كفر المياسرة - أولاد خلف).

- السويس: (فيصل - سليم الحي - السلام - الجزيرة - المدينة - التوفيق - المثلث - قرية عامر - أحمد عبده - الجناين).

- مطروح: (مطروح - الهلال - مصر - سيوة - اغورمي - النجيلة - الضبعة - سواني جابر - الحمام - السلوم).

- الوادي الجديد: (الخارجة - الزهور - بولاق - الداخلة - الجديدة - القصر - الفرافرة - باريس - بلاط - تنيدة).

- شمال سيناء: (العريش - 6 أكتوبر - الضاحية - بئر العبد - الخربة - رمانة - قاطية - الكوثر - الحسنة - المطلة).

- الإسماعيلية: (الشيخ زايد - أبو عطوه - القصاصين - القنطرة غرب- فايد - التل الكبير - فنارة - العبور - الإسماعيلية - أبوصوير المحطة).

- القليوبية: (بنها - مشتهر - 15 مايو - عرب العاييدة - قليوب - كفر شكر - شبين - المنيرة).

- الأقصر: (السلام - الدير - الحسينات - المريس - أرمنت الحيط - طيبة العوامية - نجع الخطباء - الصعايدة - القرنة - الرضوانية).

- المنيا: (ناصر ملوي - مقوسه - تله - بني مزار - مغاغة - العدوة - مطاي - سمالوط - نزلة أسمنت - دير مواس).

- بورسعيد: (الزهور - المدينة - السلام - سبورتنج - أكتوبر - العاشر - الشيخ زايد - أم خلف - عرب زيدان - الاستاد).

- بني سويف: (الواسطى - ناصر - اهناسيا - ببا - سمسطا - الفشن - بني سويف شرق النيل - العبور - صلاح سالم - تزمنت الشرقية).

- البحيرة: ( قلشان - رشيد - دمنهور - كفر بولين - أبومنجوج - الرحمانية - الدلنجات - المحمودية - غرب النوبارية - كفر الدوار).