أحد أهالي مطروح: جلسة الرئيس السيسي معنا كانت أبوية

رصد برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «DMC»، كواليس زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة مطروح.

وقال أحد أهالي السلوم ويدعى عبد الكريم عبد السلام عبد الله: «المشروعات الجديدة التي افتتحها الرئيس ستكون نقلة كبيرة لأهالي مطروح وستعم على مصر كلها».

وأضاف عبد الكريم عبد السلام عبد الله: «وفخر كبير لينا أن الرئيس كان معانا النهاردة واتكلم عن الصحة والتعليم والمشروعات العملاقة مثل مشروع الدلتا».

وعن أهم المشروعات التي لمسها وشعر باستفادة منها، قال: «الدلتا الجديدة هتوفر لأهالي مطروح عمالة وأشياء أخرى والرئيس بيوعد ودائما يوفي ونتمنى من الله أن يوفقه، والرئيس فتح صدره للكل وجاوب على كل الأسئلة وكانت جلسة أبوية ووعدنا بتنفيذ كافة الطلبات وتحدث معنا عن طريق مطروح إسكندرية وطريق مطروح السلوم والاستفادة كبيرة من الطرق من ناحية سرعة التحرك والأمان فكنا نعاني من المسافات الطويلة».