مراسل برنامج «اليوم»: تطوير منفذ السلوم البري يوظف عددا كبيرا من الشباب

كشف محمد رياض مراسل برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، عن تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للسلوم، وقال: «أتواجد الآن في منفذ السلوم البري عقب عملية تطويره التي تعتبر ركنا من أركان الخطة الطموحة التي تقوم بها الدولة من أجل تطويل تعزيز حركة التجارة، وتعزيز قدرة العمل وجعل مصر مركز لوجيستي وعالمي».

خطة التطوير في السلوم

وأكمل «رياض»: «خطة التطوير هنا تتم في مركز السلوم البري، شاملة تضمنت شملت كافة القطاعات الإدارية والأمنية، بهدف تنشيط حركة التجارة وتسهيل حركة البضائع من مصر إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ودول شمال إفريقيا بشكل عام».

مساحة تطوير السلوم

وأضاف مراسل «اليوم»: «التطوير هنا في مركز السلوم شمل مساحة كبيرة وصلت إلى 285 فدانا، بالإضافة إلى تطوير 37 مبنى وإنشاء 10 مبان تم تخصيصها للجوازات والحجر الصحي وكافة الخدمات اللوجيستية»، مشددًا على أن تطوير منفذ السلوم البري يوظف عددا كبيرا من الشباب.