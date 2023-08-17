لأول مرة منذ سنوات.. وجود كلية التجارة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموع الحد الأدنى لتنسيق للمرحلة الثانية 2023 الثانوية العامة للشعبة الأدبية وجاء من 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وفي مفاجأة لأول مرة منذ سنوات تواجدت كلية التجارة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية لتنسيق الثانوية العامة 2023‪ في عدد من الجامعات وذلك ضمن الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية.

كلية التجارة في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 للشعبة الأدبية بمجموعة من الكليات، ولأول مرة منذ سنوات جاءت كليات التجارة، في عدد من الجامعات الإقليمية ضمن الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 أدبي، بنظام الانتظام والانتساب وهي:

تجارة مدينة السادات 266.

تجارة أسيوط 266.

تجارة سوهاج 265.

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264.

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264.

تجارة انتساب موجه دمنهور 263.

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263.

تجارة انتساب موجه أسوان 262.

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262.

تجارة انتساب موجه طنطا 262.

تجارة انتساب موجه السويس 262.

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262.

تجارة انتساب موجه العريش 261.

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261.

تجارة انتساب موجه أسيوط 260.

تجارة انتساب موجه بني سويف 260.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2023، ويستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، ومن ثم تحدد الوزارة موعد نهائي من أجل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.