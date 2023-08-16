محافظ كفر الشيخ يقلل درجات الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2023 - 2024، إلى 234 درجة انتظام، ما عدا بعض مدارس بإدارات «بلطيم، بيلا، سيدي سالم، شرق كفر الشيخ، الحامول، دسوق»، و140 درجة للثانوي الخاص والمنازل بكل المدارس، في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، مقدماً التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.

قبول طلبات نظام الخدمات بما لا يتجاوز الـ25%

ووفقاً لقرار المحافظ، فإنّ نظام الخدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز الـ25%، من إجمال عدد المقبولين في الصف الأول الثانوي بالإدارة التعليمية، مع ترتيب المتقدمين، طبقاً للمجموع تنازلياً وبناءً على القرار الوزاري رقم 357، وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها نظراً للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وهناك مدارس استوعبت الإعداد.

تلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، وجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يُمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 23 ألف و753 طالباً وطالبة، ورأى المحافظ أنّه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و907 طلاب آخرين بالمدارس الثانوية العامة.

المدارس المستبعدة من تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية بكفر الشيخ

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المدارس المستبعدة من تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية بإدارات كفر الشيخ التعليمية وهي مدارس إدارات بلطيم التعليمية، ومدرسة إبشان الثانوية للبنات ببيلا، ومدرسة سيدي سالم الثانوية بنات، ومدرسة الملاحة الثانوية المشتركة، ومدرسة أبو غنيمة الثانوية المشتركة بإدارة سيدي سالم، ومدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد عزت الشافعي للبنات، ومدرسة مصطفى هلال الثانوية للبنين، ومدرسة المرابعين الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد أحمد السعيد الديهي بشنو بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة الحامول الثانوية بنات، ومدرسة غربة تيرة الثانوية، ومدرسة الإصلاح الثانوية بإدارة الحامول التعليمية، ومدرسة أحمد زويل الثانوية بدسوق.