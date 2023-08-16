سعر الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكم؟

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-8-2023، خلال التعاملات المسائية، استقراراً في محلات الصاغة، بعدما شهد تراجعاً خلال التعاملات الصباحية بقيمة 20 جنيهاً في عيار 21، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية 2571 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالتعاملات المسائية 2250 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجر سعر جرام الذهب عيار 18 بالتعاملات المسائية 1929 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1500 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2357 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في التعاملات المسائية 18000 جنيه للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.