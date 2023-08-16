سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء.. انخفض 10 جنيهات

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة نحو 10 جنيهات، إذ سجل انخفاضا في بداية تعاملات الصباح بـ5 جنيهات ليصبح 2245 جنيها للشراء، ثم تراجع مرة أخرى في تعاملات الظهيرة بقيمة 5 جنيهات ليسجل الآن 2245 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات أمس الثلاثاء إذ تراجع ثلاثة مرات على مدار اليوم بقيمة وصلت إلى 45 جنيها، ويعتبر عيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية 2560 جنيها، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1920 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1500 جنيه، وعيار 12 وصل الآن إلى 1286 جنيها.