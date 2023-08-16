«جولد بيليون»: التراجع يسيطر على سوق الذهب في مصر لهذه الأسباب

سيطر التراجع على أسعار الذهب في مصر، خلال جلسة أمس، وبداية جلسة اليوم الأربعاء، في ظل استمرار بحث أسواق الذهب المحلية عن السعر المناسب والعادل في الأسواق.

أسعار الذهب

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 2250 جنيها للجرام قبل أن يبدأ في التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2240 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17 ألفًا و920 جنيهًأ.

وافتتحت الجلسة عند المستوى 2265 جنيهًا للجرام، ويهبط طوال فترات اليوم وصولًا إلى أدنى مستوى عند مستوى 2245 جنيه للجرام بتخفيضات 20 جنيهًا عن سعر الافتتاح، وفق جولد بيليون.

استمرار تراجع الذهب يأتي في ظل بحث الأسواق عن السعر العادل للذهب خاصة في ظل استمرار تراجع الأسعار العالمية لأونصة الذهب، والتي تتداول حول المستوى 1900 دولار للأونصة.

وتراجعت الأسعار أكثر من مرة أخرى، بسبب زيادة المعروض من الذهب، ما أدى لانخفاض سعره أكثر من مرة، إضافة إلى دخول ما يزيد على 600 كيلو جرام من الذهب من مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية.

أسباب تراجع الذهب

شعبة صناعة الذهب والمعادن أشارت أن واردات الذهب باستغلال المبادرة غير كافية لمواجهة الطلب في السوق، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام قد بلغ 17 ألف طن و300 كيلوجرام من المشغولات الذهبية فقط، بالإضافة إلى مشتريات السبائك والعملات الذهبية وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، وهو ما يعني ان كمية الذهب الواردة إلى السوق من المبادرة لم تؤثر بشكل كبير.

وفي سياق منفصل يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر لقياس أداء الجنيه المصري يتضمن سلة من العملات الدولية والذهب بوزن نسبي متباين، بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على الدولار الأمريكي وحده. ويرى محافظ البنك المركزي أن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي وحده هو أمر خاطئ منذ كون الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.