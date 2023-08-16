50 وظيفة خالية للذكور والإناث في الدقهلية.. الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 50 وظيفة خالة في الشركات والمصانع بالدقهلية وذلك للذكور والإناث، وأوضحت الوزارة الشروط المطلوبة والتخصصات لكل فرصة عمل.

وظائف وزارة العمل الشاغرة

وحددت الوزارة نسبة الـ 5 % من بين إجمالي الشباب المتاح للوظائف المحددة من قبل الوزارة في مختلف المحافظات من أجل دمج تلك الفئة في العمل من تلك الفئة برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة.

وظائف شاغرة في محافظة الدقهلية

وأتاحت الوزارة العديد من الوظائف في محافظة الدقهلية من أجل المواطنين وهي:

- شركة ملابس جاهزة بالدقهلية موظفة سوشيال ميديا، وموديل تصوير

الشروط المحددة هي مؤهل عالٍ إناث 20- 30 سنة، ويجري تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية وحسب الخبرة

- وكالة المنصورة

20 منسق ممرات

10 خدمات معونة

الشروط

مؤهل متوسط، والسن 20-40 سنة، والراتب حسب المقابلة والخبرة سنة

وظائف شركة صناعة الأغذية

15 عاملا تعبئة، و12 عامل مخازن

الشروط

مؤهل عالي ومتوسط

السن 18 سنة فأكثر

خبرة أو بدون

والراتب حسب المقابلة