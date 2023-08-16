محافظ المنوفية: توفير 228 فرصة عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إتاحة 228 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، بالتنسيق مع المناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم خلال شهر يوليو الماضى.

يأتي هذا، في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بقطاع الشباب، على نشر ثقافة العمل الحر وتوفير فرص عمل لائقة لهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

الدولة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب

وأكد محافظ المنوفية، أنّ الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة، كون الإنسان المصري أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

توفير وظائف في القطاع الخاص بمحافظة المنوفية

وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، بتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص، جرى تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب بمختلف تخصصاتهم، وذلك من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.

ووجه المحافظ، إدارة تشغيل الشباب بإعداد حصر شامل بصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جادة للشباب ووفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابات الإلكترونية للمراكز والمدن لتعريف الشباب بالوظائف.