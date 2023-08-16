لطيفة تروج لحفلها على مسرح قرطاج: في انتظار ولاد بلدي تضامنا مع أهالي طبرقة

‎روّجت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفلها الغنائي المقرر إقامته الجمعة المقبلة، تضامنا مع أهالي طبرقة.

حفل لطيفة تضامنا مع أهالي طبرقة

ونشرت لطيفة فيديو يظهر معاناة أهالي طيرقة وعلقت عليه قائلة: في انتظار أهلي وولاد بلادي في حفل تضامني مع أهالي طبرقة يوم الجمعة 18 اوت على مسرح قرطاچ.. في انتظاركم.

تكريم لطيفة من وزيرة الثقافة التونسية

ووجهت منذ قليل لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الشكر لوزيرة الثقافة التونسية بعد تكريمها، ونشرت صور التكريم وعلقت قائلة: ألف شكر لسعادة وزيرة الثقافة على هذا التكريم الرائع الدكتورة حياة قطاط القرمازي.. وكم كنت سعيدة بجمهوري الغالي ولاد بلادي وربي يحفظنا ومستنيتكم الناس الكل يوم الجمعة بس نقفوا مع أهالينا في طبرقة.. نتمنى منكم تكون سهرة تاريخية لبلادنا وأهالي بلادنا اللي محتاجين وقفتنا.. نحبكم برشا وألف ألف شكر لسعادة الوزيرة.