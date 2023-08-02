بشرى سارة من «الأرصاد» للمواطنين: أجواء لطيفة خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة للمواطنين بمناطق جنوب الصعيد، موضحة بأنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تكاثر للسحب المنخفضة الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح في تلك المناطق بين 41-44 درجة مئوية، ويسود طقس غائم خلال ساعات النهار.

ذروة فصل الصيف خلال أغسطس الجاري

قالت «غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إن ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ستكون خلال شهر أغسطس الجاري، لافتة إلى أن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية، بسرعات تتراوح بين 30-36 كيلومترا في الساعة، لتعمل على تلطيف الأجواء على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم لطيف

نوهت «غانم» إلى أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، ستكون لطيفة بسبب حدوث نشاط نسبي للرياح، وهو ما يساعد على شعور المواطنين بأجواء لطيفة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع سقوط أمطار بشكل كبير في حلايب وشلاتين وجنوب البلاد.

تجنبوا التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة

طالبت عضو هيئة الأرصاد الجوية، جموع المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من تناول المياه والسوائل، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.