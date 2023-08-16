طرح أغنية «هنرقص» لـ محمد رمضان من فيلم «ع الزيرو» على يوتيوب (فيديو)

طرحت شركة «العدل جروب»، أغنية «هنرقص» لـ محمد رمضان، من فيلم «ع الزيرو»، وذلك مساء اليوم الأربعاء، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «هنرقص» لـ محمد رمضان، من كلمات وألحان أحمد العدل، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتقول كلماتها: «اسمعني يابني وبص شوف.. أيوة احنا أقوى من الظروف.. خليك معايا بجد سهلة الحكاية.. طظ فى أي خوف.. لو بس تضحك مرة قابل.. أقوى من القنابل.. مش صعبة الدنيا بجد ركزلي ثانية.. أضحك بقى اتفائل.. أيوة إحنا هنرقص.. وهنرقص.. وهقولها بأعلى صوت.. هنرقص».

إيرادات فيلم «ع الزيرو»

ويُنافس فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان، في دور العرض، حيث طُرح قبل أسبوعين تقريبًا، وحقق نحو 9.5 مليون جنيهًا، ويُشارك في بطولته كل من نيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وأستوديوهات ڤوكس.