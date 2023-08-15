فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يحقق 419 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق الفنان محمد رمضان بفيلمه «ع الزيرو»، نحو 419 ألف جنيه بدور العرض، حيث استطاع أن يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة.

نجاح فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم ع الزيرو ما زال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى، حيث استطاع الفنان محمد رمضان أن يحتل المرتبة الثانية، ويحقق إيرادات عالية.

إيرادات فيلم ع الزيرو

وطرح الفنان محمد رمضان فيلم «ع الزيرو»، بعد انسحابه من موسم عيد الأضحى المنصرم، بسبب عدم الانتهاء من مونتاج الفيلم كاملا.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وهو من إنتاج جمال وأحمد العدل.