إجمالي إيرادات فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان تصل لـ9 ملايين جنيه

حقق الفنان محمد رمضان بفيلمه «ع الزيرو»، نحو 363 ألف جنيه بدور العرض، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة.

إيرادات فيلم «ع الزيرو»

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أنّ فيلم ع الزيرو حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 9 ملايين و568 ألف جنيه، وطرح الفنان محمد رمضان فيلم «ع الزيرو»، بعد انسحابه من موسم عيد الأضحى المنصرم، بسبب عدم الانتهاء من مونتاج الفيلم كاملا.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وهو من إنتاج جمال وأحمد العدل.

ويشارك الفنان محمد رمضان حاليا بموسم الصيف بفيلم «ع الزيرو»، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة حاليا، وجاء بعد فيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي.

آخر أعمال محمد رمضان

ويعتبر فيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر، آخر عمل سينمائي لمحمد رمضان قبل فيلم ع الزيرو، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.