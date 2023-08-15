محمد ممدوح يتعاون مع أحمد أمين وكاملة أبوذكري في رمضان 2024

يشارك الفنان محمد ممدوح، في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل درامي يحمل اسم «قصة المدينة» حسبما كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال «ممدوح» إنه سيشارك في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل مع الفنان أحمد أمين: «مبسوط جدا إني هشتغل مع أحمد أمين، وكان نفسي اشتغل معاه بجد».

وتابع الفنان محمد ممدوح، بأنه سعيد أيضا بالعمل مع المخرجة كاملة أبوذكري، التي تتولى إخراج العمل، وهو أحد أسباب تحمسه للمسلسل.

محمد ممدوح ينتظر عرض فيلم «وش في وش»

يذكر أن الفنان محمد ممدوح ينتظر عرض فيلم «وش في وش»، غدا الأربعاء، في دور العرض، بطولة أمينة خليل وأنوشكا ومحمد شاهين.