تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة «حوا» غداً: «الحماس أڤور مننا»

كشف الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن موعد وتفاصيل أغنيته الجديدة «حوا»، التي تشاركه فيها بالتمثيل أسيل عمران.

ونشر تامر حسني البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلاً: «في علاقات الحب الكوميدية بين الراجل والست أو الولد والبنت.. الحقيقة لقيت السوشيال ميديا المحلية والعالمية مش مقصرة، ومش سايبة موقف مش متمثل.. فكنت همثل موقف منهم أنا وأسيل وينزل تيكتوك، نشارككم بيه ونهزر بيه معاكم».

وأضاف تامر: «فجأة الحماس أخدنا نصور مشاهد أكتر لحد ما الحماس أڤور مننا، ووصلت لفكرة تانية خالص، أني أعمل أغنيه تعبر عن معظم مواقف السوشيال ميديا المعروفة بين الشباب والبنات في الحب والغيرة، ومعاها مواقف جديدة، ونصورها كليب.. انتظروا الكليب غداً إن شاء الله في تمام السادسة مساءً.. أغنية حوّا».